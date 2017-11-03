Наставник "Шерифа": "Мы очень рады победе над таким сильным соперником, как "Локомотив"



Главный тренер "Шерифа" Роберто Бордин прокомментировал победу своей команды над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Когда думаешь, что финал фильма очевиден, он становится непредсказуемым. Мы очень рады победе над таким сильным соперником, как "Локомотив". Могли забить и больше. Хотя "Локо" в концовке прибавил и прижал нас прессингом.

Нужно бить по воротам постоянно. Да, наш второй гол был очень хорошим, вратарю было трудно его достать. Второй голкипер "Локомотива" тоже показал топ-уровень, не хочу принижать его достоинства. Мы стараемся создавать моменты, вне зависимости от вратаря соперника. У нас очень хорошие крайние защитники, которые создали немало проблем лидерам "Локомотива". Но я акцентировал внимание своих футболистов именно на Фернандеше, а также на Миранчуках", - приводят слова Бордина российские СМИ.

После этого матча "Шериф" имеет в своем активе 6 очков и делит 1-2 места в группе с "Копенгагеном".

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