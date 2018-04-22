Наставник Швеции прокомментировал возможное возвращение Ибрагимовича в сборную

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон высказался о слухах про возможное возвращение Златана Ибрагимовича.

"Он не говорил мне, что хочет поехать на Чемпионат Мира. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это. В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать "а что если?..." - приводит слова Андрессона Goal.com.

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