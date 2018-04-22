Наставник Швеции прокомментировал возможное возвращение Ибрагимовича в сборную
Наставник сборной Швеции Янне Андерссон высказался о слухах про возможное возвращение Златана Ибрагимовича.
"Он не говорил мне, что хочет поехать на Чемпионат Мира. Когда он будет готов принять решение, он может позвонить мне и мы обсудим это. В конце концов, я тренер и я принимаю решения. Но сейчас мне есть чем заняться, кроме того чтобы думать "а что если?..." - приводит слова Андрессона Goal.com.
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|Португалия
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|0
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|0
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|3
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|0
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|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
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