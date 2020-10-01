Наставник "Сочи" Федотов дисквалифицирован на два матча
В РФС сообщили, что главный тренер "Сочи" Владимир Федотов дисквалифицирован на два матча. К такому решение пришел контрольно-дисциплинарный комитет союза.
Напомним, в матче РПЛ с "Краснодаром" специалист остро отреагировал на удаления игрока "Сочи", из-за чего получил красную карточку. Позже тренер извинился.
"Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.
Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения - это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован", - цитирует главу комитета Артура Григорьянца ТАСС.
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