Наставник "Сочи" Федотов оценил физическую форму Кокорина после возобновления тренировок

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался по поводу результатов нападающего Александра Кокорина после возобновления тренировок.

"Он вышел в хорошей форме после самоизоляции. Мы верим, что возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален. Он приехал в хороших кондициях", - цитирует Федотова "Радио Маяк".

Напомним, контракт футболиста истекает летом 2020 года. Он вернется в "Зенит" и, возможно, продлит контракт с петербургским клубом.

Ранее сообщалось, что Кокориным интересуются итальянские клубы.

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