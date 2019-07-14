Наставник "Сочи" ответил на фразу "Спартака" о футбольном боге



Главный тренер "Сочи" Александр Точилин прокомментировал заявление "Спартака" о том, что его команда тянула время в матче 1-го тура чемпионата России, в котором "красно-белые" одержали победу со счетом 1:0.

"Пусть обвинение останется на совести "Спартака". Что касается разговоров о затяжке времени… Видели бы вы, что в этом смысле творится в ФНЛ, где команды еще и по четыре замены проводят! Но даже там больше пяти минут никогда не добавляли!

Честно вам так скажу – футбольные хитрости никто не отменял. Иногда не грех взять маленькую паузу, перевести дух, сбить атакующий темп соперника. Что такого-то?" - приводят слова Точилина российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" одержал победу благодаря голу французского защитника Самуэля Жиго, который отличился на 94-й минуте.

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