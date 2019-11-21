Наставник "Спартака" Тедеско оценил судейство в РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что он думает о работе арбитров в Российской Премьер-Лиге.
"Для меня все окей. У меня сейчас три желтые карточки. Две из них — за то, что я покинул пределы технической зоны. При этом я стараюсь вести себя корректно с арбитрами, не грублю.
Постараюсь не получить четвертую карточку, сам себе говорю перед каждой игрой, что нужно вести себя потише, но потом начинается матч… Не всегда получается себя сдерживать, все-таки я — итальянец", - приводят слова Тедеско российские СМИ.
34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в середине октября. Под его руководством московский клуб провел пять матчей во всех турнирах, в которых одержал три победы, однажды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
После 16 туров "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17-м туре "красно-белые" на выезде сыграют с "Уралом". Матч состоится 24 ноября.
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|Команда
|М
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|3
|Ростов
|16
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|4
|ЦСКА Москва
|16
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|5
|Краснодар
|16
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|Арсенал Тула
|16
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|16
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