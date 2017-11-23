Наставник "Спортинга": "Мы поедем в Барселону за победой"

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Наставник "Спортинга": "Мы поедем в Барселону за победой"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш верит, что его команда может победить "Барселону" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.

"Я горжусь выступлением "Спортинга" в Лиге Чемпионов. Мало кто думал, что у нас будут шансы на выход в плей-офф перед последним туром. Нам предстоит матч с "Барселоной" и мы отправимся на "Камп Ноу" за победой", - приводит слова Жезуша официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что для выхода в 1/8 финала "Спортингу" нужна не только победа над "Барселоной", но и как минимум ничья в параллельном матче "Олимпиакос" - "Ювентус".

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