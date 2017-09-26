Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации Месси

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Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации МессиГлавный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш определился со способом нейтрализации форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Так, по информации El Mundo Deportivo, наставник "львов" намерен предоставить к аргентинцу персонального опекуна в лице опорного полузащитника своей команды Родриго Баттальи. 63-летний специалист планирует выключить главную звезду "сине-гранатовых" подобно тому, как это удалось сделать в минувшую субботу "Жироне" в поединке Ла Лиги.

Напомним, Ракитич рассказал о новой роли Месси на поле. | soccernews.ru

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