Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации Месси

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш определился со способом нейтрализации форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в завтрашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Так, по информации El Mundo Deportivo, наставник "львов" намерен предоставить к аргентинцу персонального опекуна в лице опорного полузащитника своей команды Родриго Баттальи. 63-летний специалист планирует выключить главную звезду "сине-гранатовых" подобно тому, как это удалось сделать в минувшую субботу "Жироне" в поединке Ла Лиги.

Напомним, Ракитич рассказал о новой роли Месси на поле. | soccernews.ru