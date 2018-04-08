Наставник "Спортинга" опроверг информацию об отстранении 19 игроков

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш не подтвердил информацию об отстранении 19 игроков, сообщает Associated Press.

Наставник "львов" заверил, что у него нет никаких ограничений по выбору состава на ближайший матч.

Ранее СМИ утверждали, что президент "Спортинга" Бруну де Карвалью отстранил ряд футболистов за критику руководства клуба.

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