Наставник "Спортинга" опроверг информацию об отстранении 19 игроков

Теги спортинг лиссабон

Наставник "Спортинга" опроверг информацию об отстранении 19 игроков

Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жорже Жезуш не подтвердил информацию об отстранении 19 игроков, сообщает Associated Press.

Наставник "львов" заверил, что у него нет никаких ограничений по выбору состава на ближайший матч.

Ранее СМИ утверждали, что президент "Спортинга" Бруну де Карвалью отстранил ряд футболистов за критику руководства клуба.

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