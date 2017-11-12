Наставник "Тамбова" поругался с журналистами

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев вступил в конфликт с журналистами во время пресс-конференции после матча 23-го тура ФНЛ с "Енисеем" (0:2).

Стоит отметить, что тамбовцы заканчивали эту встречу вдевятером из-за двух удалений.

"Понравилась игра вам?" – спросил Талалаев у журналистов.

"Ничего так. Да, конечно. Но нашей команды", – ответили журналисты.

"Вашей команды? "11 на 7" еще научитесь играть – тогда выигрывать будете".

"Ну мы и "11 на 9" неплохо выглядели".

"Замечательно".

"Вы на нас нападать пришли или рассказать об игре?"

"Задавайте вопросы – я вам отвечу".

"У вас какая-то претензия? Вы можете вести себя нормально?".

"Чем ненормально? Я задал вам вопрос, вы ответили. Какие претензии?"

"Я задал вопрос: "Оцените игру, пожалуйста. В целом или в частности…".

"Так это я вас спросил: "Вам понравилось?". Самое главное".

Пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис: "Ваша пресс-конференция, Андрей Викторович. Вам задали вопрос – вы отвечаете. А не их пресс-конференция".

"У вас правила какие-то расписаны? Я отвечу на все поставленные вопросы".

"Андрей Викторович, вы ведете себя отвратительно".

"Вы меня воспитывать будете?".

"До свидания". (Два журналиста ушли с пресс-конференции.)

"До свидания. Всего хорошего". ​

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