Наставник "Торино" забил три гола ударами из-за штрафной на тренировке

Теги ториносиниша михайлович

Наставник "Торино" забил три гола ударами из-за штрафной на тренировке

"Торино" продолжает подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

На одной из тренировок главный тренер "быков" Синиша Михайлович забил три гола ударами из-за пределов штрафной. Ворота в этот момент защищал основной голкипер Вани Милинкович-Савич.

Видео: Классные удары Михайловича.

Напомним, что 48-летний Михайлович в бытность футболистом был специалистом по голам со штрафных ударов.

Не пропустите: В чемпионате Швейцарии был забит самый красивый автогол в истории футбола. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов