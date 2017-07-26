Наставник "Торино" забил три гола ударами из-за штрафной на тренировке

"Торино" продолжает подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.

На одной из тренировок главный тренер "быков" Синиша Михайлович забил три гола ударами из-за пределов штрафной. Ворота в этот момент защищал основной голкипер Вани Милинкович-Савич.

Видео: Классные удары Михайловича.

Напомним, что 48-летний Михайлович в бытность футболистом был специалистом по голам со штрафных ударов.

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