Наставник "Тулузы": "Неймар находится на одном уровне с Месси и Роналду"

Главный тренер французской "Тулузы" Паскаль Дюпра в очередной раз восторженно отозвался о вингере ПСЖ Неймаре.

"Он - исключительный игрок. Мне посчастливилось увидеть его очень близко, и он впечатляет. Как с точки зрения скорости, так и интенсивности. Он находится на одном уровне с Лионелеем Месси и Криштиану Роналду", - цитирует наставника "Тулузы" Yahoo Sports.

Напомним, Тебас не выполнил своего обещания по Неймару. | soccernews.ru