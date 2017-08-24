Наставник "Тулузы": "Неймар находится на одном уровне с Месси и Роналду"

Теги неймарпаскаль дюпралионель мессикриштиану роналду

Наставник "Тулузы": "Неймар находится на одном уровне с Месси и Роналду"Главный тренер французской "Тулузы" Паскаль Дюпра в очередной раз восторженно отозвался о вингере ПСЖ Неймаре.

"Он - исключительный игрок. Мне посчастливилось увидеть его очень близко, и он впечатляет. Как с точки зрения скорости, так и интенсивности. Он находится на одном уровне с Лионелеем Месси и Криштиану Роналду", - цитирует наставника "Тулузы" Yahoo Sports.

Напомним, Тебас не выполнил своего обещания по Неймару. | soccernews.ru

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Messi

тренер Тулузы точно хочет кому то яйчки вылезать)))

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