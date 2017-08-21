Наставник "Тулузы" восхищён игрой Неймара

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Наставник "Тулузы" восхищён игрой Неймара

Главный тренер "Тулузы" Паскаль Дюпра впечатлён игрой форварда ПСЖ Неймара, который в очном матче дважды поразил ворота его команды и дважды отдавал партнёрам голевые передачи.

"Я обожаю Неймара. Он - свежий воздух футбола. Я смотрел за его игрой в "Барселоне", и я полон обожания, видя его в Лиге 1. Игра Неймара в двух первых матчах сносит крышу. Я буду использовать её в качестве примера для своих атакующих игроков" - приводит слова Дюпра Goal.com.

Не пропустите: Неймар совершил рекордное количество обводок в матче Лиги 1 за последние восемь лет. | http://soccernews.ru

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