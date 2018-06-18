Наставник Туниса: "Наша цель на Чемпионате Мира – выйти из группы и побороться за место в четвертьфинале"

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалуль пообщался с журналистами в преддверии стартового матча ЧМ против Англии.

По словам наставника, его команда может пробиться в плей-офф турнира, если будет уверенной в себе.

"Нельзя играть в футбол без веры в себя. Это нормально – быть уверенными перед игрой с Англией, хотя мы оказались в очень сложной группе. Англичане очень прибавили в последние годы, а у нас опыта игры на чемпионате мира нет. Но у нас есть опыт игры в других турнирах – Лига чемпионов, например. Наша цель на Чемпионате Мира – выйти из группы и побороться за место в четвертьфинале.

Надеемся, что нам удастся победить в первом матче. Мы готовы к этому. Пока все матчи, кроме игры сборных России и Саудовской Аравии, были напряженными и сложными. Мы знаем прекрасную историю сборной Англии, знаем ее настоящее. Знаем о прекрасном нападающем Кейне. Дух этой команды не изменился. Но мы готовы к этому", – сказал Маалуль.

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