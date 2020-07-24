Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20

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Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, что думает о результатах своей команды в завершившемся сезоне РПЛ.

По итогам розыгрыша клуб занял 9 место в турнирной таблице.

"На мой взгляд, сезон был успешным для "Уфы". Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет.

Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего.
Сезон разделю на 3 части.

1 - лето. Было мало времени на подготовку к сезону из-за того, что по итогам прошлого пришлось сыграть в стыковых матчах. К тому же в августе шло обновление команды: одни игроки уходили, другие приходили. Шла притирка состава и игра была волнообразной, как и наше перемещение по таблице. Но к концу осени все наладилось, появилась качественная игра и «Уфа» начала регулярно набирать очки. Выделю выездную победу в Самаре, первую на чужом поле за долгое время. В отпуск ушли с хорошим настроением и стали готовиться к весне, закладывая фундамент.

2 - в самом начале этого этапа сыграли с "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА. Никому не уступили по игре. Даже пропущенный гол, который решил судьбу матча с "Краснодаром", не был ошибкой. Одно качественное действие соперника принесло ему 3 очка. Но мы убедились, что наша модель игры и идеи работают, что они дают и будут давать результат. А потом был ковид, коллапс, кризис… Кто-то отпускал игроков домой, кто-то тренировался, кто-то ждал новостей. Появилась ясность и сразу началась спешка.

Наши иностранцы тоже уехали, по возвращению им пришлось сесть на карантин. Команда в эти дни ударно работала в Аше. Тот сбор заложил фундаментальную базу для третьего этапа, команда отлично была готова функционально. В общем, то решение уехать в Ашу было верным.

3 - за 8 последних туров проиграли лишь раз, прошли ударно этот отрезок. Ввели в состав воспитанников клуба, ко многим нашим игрокам сейчас повышенный интерес. Это тоже критерий успешности сезона. Все увидели, что "Уфа" крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по 2 игрока. И что важно, не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду", - написал специалист в соцсети.

Напомним, Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. Ранее сообщалось, что тренер может стать новым рулевым в "Локомотиве".

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