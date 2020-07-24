Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме рассказал, что думает о результатах своей команды в завершившемся сезоне РПЛ.
По итогам розыгрыша клуб занял 9 место в турнирной таблице.
"На мой взгляд, сезон был успешным для "Уфы". Год назад многие говорили, что команде суждено бороться за выживание. И даже больше: что мы едва ли не главный претендент на вылет.
Оказалось, что нет. Мы до последнего боролись за еврокубки, не хватило всего ничего.
Сезон разделю на 3 части.
1 - лето. Было мало времени на подготовку к сезону из-за того, что по итогам прошлого пришлось сыграть в стыковых матчах. К тому же в августе шло обновление команды: одни игроки уходили, другие приходили. Шла притирка состава и игра была волнообразной, как и наше перемещение по таблице. Но к концу осени все наладилось, появилась качественная игра и «Уфа» начала регулярно набирать очки. Выделю выездную победу в Самаре, первую на чужом поле за долгое время. В отпуск ушли с хорошим настроением и стали готовиться к весне, закладывая фундамент.
2 - в самом начале этого этапа сыграли с "Краснодаром", "Зенитом" и ЦСКА. Никому не уступили по игре. Даже пропущенный гол, который решил судьбу матча с "Краснодаром", не был ошибкой. Одно качественное действие соперника принесло ему 3 очка. Но мы убедились, что наша модель игры и идеи работают, что они дают и будут давать результат. А потом был ковид, коллапс, кризис… Кто-то отпускал игроков домой, кто-то тренировался, кто-то ждал новостей. Появилась ясность и сразу началась спешка.
Наши иностранцы тоже уехали, по возвращению им пришлось сесть на карантин. Команда в эти дни ударно работала в Аше. Тот сбор заложил фундаментальную базу для третьего этапа, команда отлично была готова функционально. В общем, то решение уехать в Ашу было верным.
3 - за 8 последних туров проиграли лишь раз, прошли ударно этот отрезок. Ввели в состав воспитанников клуба, ко многим нашим игрокам сейчас повышенный интерес. Это тоже критерий успешности сезона. Все увидели, что "Уфа" крепкая, сыгранная и боевая команда. В игре стало больше взаимодействия. Мне как тренеру было интересно смотреть за ребятами. Выросла конкуренция, на каждой позиции было по 2 игрока. И что важно, не было равнодушных. Даже если парни не проходили в состав, они переживали за команду", - написал специалист в соцсети.
Напомним, Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. Ранее сообщалось, что тренер может стать новым рулевым в "Локомотиве".
Не пропустите: Кикнадзе не исключил того, что Евсеев возглавит "Локомотив"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Председатель попечительского совета "Уфы" рассказал, что думает о Евсееве
-
Кокорин прокомментировал бой Емельяненко с Исмаиловым
-
Чемпионат Чехии досрочно завершен из-за коронавируса
-
Смоллинг и Санчес вернутся в "МЮ"
-
Агент Гайча заявил, что пока не знает, когда футболист отправится в Россию
-
Набабкин в ближайшие дни может покинуть ЦСКА
-
"Ривер Плейт" пока не получал официального предложения от ЦСКА по Карраскалю
-
Катарский бизнесмен купит большую часть акций "Пармы" за 63 млн евро
-
Стало известно, когда стартует новый сезон чемпионата Голландии
-
Наставник "Уфы" Евсеев подвел итоги сезона-2019/20
-
Семин поделился ожиданиями от матча Кубка России между "Зенитом" и "Химками"
-
Кокорин прибыл на бой Емельяненко - Исмаилов
-
TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
-
"Спартак" интересуется защитником сборной Австралии
-
Хусаинов высказал мнение о судействе на матчах "Зенита"
-
Негредо подписал новичок Ла Лиги "Кадис"
-
Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)
-
Круговой вернулся из "Уфы" в "Зенит"
-
"Манчестер Юнайтед" пытается переманить вингера "Баварии"
-
ЦСКА нацелился на колумбийского хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22