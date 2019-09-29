Наставник "Уфы" Евсеев прокомментировал матч с "Рубином"

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что думает о ничейном матче 11-го тура РПЛ с "Рубином" (0:0).

"Во-первых мы играли на выезде. В какой-то степени недовосстановились, хотя у нас не так много футболистов играло на Кубок России. Во-вторых, соперник заставил нас обороняться. Мы это предполагали и хотели контратаковать. Создали моменты, но их было мало. Самое главное, что не позволил сопернику создать 100 процентные моменты у наших ворот", - сказал тренер.

"Уфа" расположилась на 6 месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков.. У "Рубина" 11 позиция и 11 баллов.

В следующем туре подопечные Евсеева встретятся с "Ахматом". Матч состоится 5 октября и начнется в 11:30 (мск).

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