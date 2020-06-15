Наставник "Уфы" Евсеев провел выходной в тренажерном зале

Теги уфавадим евсеев

Наставник "Уфы" Евсеев провел выходной в тренажерном зале

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в инстаграме показал, как проводит выходной.

"Вот мой выходной. Не сбавляем темпа", - написал специалист в соцсети.

Команда продолжает готовится к возобновлению сезона. Рестарт РПЛ запланирован на 19 июня.

В первом матче "Уфа" 21 июня встретится с "Тамбовом".

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