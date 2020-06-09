Наставник "Уфы" Евсеев рассказал об общении на нефутбольные темы с легионерами команды
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал, о чем общается с легионерами команды.
"После тренировки поговорил с нашими иностранцами про то, как они пережили пиковые недели коронавируса. Словенцы говорят, что у них было все спокойно. После прилета 2 недели карантина, потом уже они могли свободно перемещаться по стране. Кто-то уехал на юг ближе к морю, кто-то остался дома. Никакого строгого режима.
Неделчару в Румынии тоже просидел 2 недели на карантине. Но там государство более жестко отслеживало происходящее. Более строгий режим, обязательные маски-перчатки.
Тренеру важно знать не только футбольные новости и состояние дел в команде. На тренировке они игроки, потом просто люди. Узнал настрой ребят, которые только присоединились к общей группе. Он боевой, хороший. У каждого свои проблемы, у каждого свои стремления. Будем двигаться дальше", - написал специалист в соцсети.
После тренировки поговорил с нашими иностранцами про то, как они пережили пиковые недели коронавируса. Словенцы говоря, что у них было все спокойно. После прилёта 2 недели карантина, потом уже они могли свободно перемещаться по стране. Кто-то уехал на юг ближе к морю, кто-то остался дома. Никакого строгого режима. Неделчару в Румынии тоже просидел 2 недели на карантине. Но там государство более жестко отслеживало происходящее. Более строгий режим, обязательные маски-перчатки. Тренеру важно знать не только футбольные новости и состояние дел в команде. На тренировке они игроки, потом просто люди. Узнал настрой ребят, которые только присоединились к общей группе. Он боевой, хороший. У каждого свои проблемы, у каждого свои стремления. Будем двигаться дальше. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #фкуфа #евсеев
Команда продолжает готовится к возобновлению сезона РПЛ, который состоится 19 июня.
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