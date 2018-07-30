Наставник "Уфы" считает ничью с "Локомотивом" справедливым результатом

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров подвёл итоги матча первого тура чемпионата России против "Локомотива".

"Игра далась тяжело и нам, и сопернику. Чувствовалось, что недавно играли и они, и мы. Начало сезона, не вошли в форму. Были моменты у обеих команд. Ничья - справедливый результат" - сказал Томаров.

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