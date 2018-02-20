Наставник "Уигана" раскрыл секрет победы над "Манчестер Сити"
Главный тренер "Уигана" Пол Кук дал комментарии после победы над "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Кубка Англии.
"Отличный вечер для "Уигана". Великолепные ощущения после победы. Это был очень серьёзный тест для нас. Нам противостоял черзвычайно сильный соперник, который отлично распоряжался мячом. Конечно, в некоторых моментах нам везло плюс удаление сильно повлияло на ход матча. Мои футболисты заслуживают похвалы за проделанную работу. В чём секрет победы? Чтобы обыграть такого соперника, нужно быть готовым ложиться под удары" - приводит слова Кука BBC.
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