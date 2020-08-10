Наставник "Урала" Матвеев прокомментировал результат матча с "Динамо"

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Наставник "Урала" Матвеев прокомментировал результат матча с "Динамо"

Главный тренер "Урала" Юрий Матвеев высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура РПЛ с "Динамо" (2:2).

"Первый гол: подавали угловой, должны угрожать воротам соперника - получили контратаку. Элементарные, детские ошибки.

Здесь работы непочатый край. Тот же бич - стандарты у своих ворот. В том году пропустили более 15 мячей. Сейчас то же самое продолжается. Сразу не все можно исправить. Есть над чем работать.

К сожалению, сегодня очень медленно ходил мяч, мы не могли вскрыть оборону "Динамо". Очень медленно меняли фланги и особых угроз не доставили. Они превзошли нас в скорости движения", - цитирует Матвеева "Матч Премьер".

Во втором туре РПЛ "Урал" сыграет с "Рубином".

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