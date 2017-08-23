Наставник "Утрехта": "Одного забитого мяча хватит, чтобы пройти "Зенита"

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Наставник "Утрехта": "Одного забитого мяча хватит, чтобы пройти "Зенита"Главный тренер нидерландского "Утрехта" Эрик Тен Хаг высказался о предстоящем матче своей команды в рамках Лиги Европы против питерского "Зенита".

"Хватит ли одного гола, чтобы пройти дальше? Считаю, что да. Если забьем хотя бы один гол - этого будет достаточно для общей победы", - приводит слова 47-летнего наставника "Утрехта" SportBox.

Напомним, Мутко высказался о шансах "Зенита" стать чемпионом. | soccernews.ru

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