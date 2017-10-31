Наставник "Валенсии" Марселино в прошлом году мог возглавить "Интер"

Теги валенсияинтер миланмарселино гарсия тораль

Наставник "Валенсии" Марселино в прошлом году мог возглавить "Интер"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал о своём несостоявшемся переходе в миланский "Интер".

"Год назад со мной и моим штабом связалось руководство "Интера". Мы приехали в Милан, дважды встретились. После второй встречи мы были уверены, что я возглавлю "Интер". Тем не менее, потом что-то поменялось - наша кандидатура утратила свою силу. Очевидно, что в "Интере" были те, кто хотел доверить команду нам, и те, кто видел в команде кого-то другого. Всё нормально, такое бывает. Нам была интересна идея поработать в Италии, но этого не произошло. Мы приняли "Валенсию", и сейчас нас всё устраивает" - цитирует Марселино Football Italia.

Стоит отметить, что под руководством 52-летнего специалиста "Валенсия" в этом сезоне выдала лучший старт в Примере в своей истории. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Порту", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 28
2 Валенсия 10 24
3 Реал Мадрид 10 20
4 Атлетико Мадрид 10 20
5 Севилья 10 19
6 Вильярреал 10 17
7 Леганес 10 17
8 Бетис 9 16
9 Реал Сосьедад 10 14
10 Хетафе 10 12
11 Леванте 10 12
12 Жирона 10 12
13 Сельта Виго 10 11
14 Атлетик Бильбао 10 11
15 Эспаньол 9 10
16 Депортиво Ла-Корунья 9 8
17 Эйбар 10 8
18 Лас Пальмас 9 6
19 Малага 10 4
20 Алавес 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов