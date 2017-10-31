Наставник "Валенсии" Марселино в прошлом году мог возглавить "Интер"
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал о своём несостоявшемся переходе в миланский "Интер".
"Год назад со мной и моим штабом связалось руководство "Интера". Мы приехали в Милан, дважды встретились. После второй встречи мы были уверены, что я возглавлю "Интер". Тем не менее, потом что-то поменялось - наша кандидатура утратила свою силу. Очевидно, что в "Интере" были те, кто хотел доверить команду нам, и те, кто видел в команде кого-то другого. Всё нормально, такое бывает. Нам была интересна идея поработать в Италии, но этого не произошло. Мы приняли "Валенсию", и сейчас нас всё устраивает" - цитирует Марселино Football Italia.
Стоит отметить, что под руководством 52-летнего специалиста "Валенсия" в этом сезоне выдала лучший старт в Примере в своей истории. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|10
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|Реал Мадрид
|10
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|Севилья
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|10
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|7
|Леганес
|10
|17
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|Бетис
|9
|16
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|Реал Сосьедад
|10
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|Хетафе
|10
|12
|11
|Леванте
|10
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|Жирона
|10
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|10
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|Атлетик Бильбао
|10
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|9
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|Депортиво Ла-Корунья
|9
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|Эйбар
|10
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