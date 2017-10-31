Наставник "Валенсии" Марселино в прошлом году мог возглавить "Интер"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль рассказал о своём несостоявшемся переходе в миланский "Интер".

"Год назад со мной и моим штабом связалось руководство "Интера". Мы приехали в Милан, дважды встретились. После второй встречи мы были уверены, что я возглавлю "Интер". Тем не менее, потом что-то поменялось - наша кандидатура утратила свою силу. Очевидно, что в "Интере" были те, кто хотел доверить команду нам, и те, кто видел в команде кого-то другого. Всё нормально, такое бывает. Нам была интересна идея поработать в Италии, но этого не произошло. Мы приняли "Валенсию", и сейчас нас всё устраивает" - цитирует Марселино Football Italia.

Стоит отметить, что под руководством 52-летнего специалиста "Валенсия" в этом сезоне выдала лучший старт в Примере в своей истории. | http://soccernews.ru