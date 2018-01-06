Наставник "Валенсии" Марселино вернулся к работе

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль в пятницу вернулся к работе с командой, сообщает испанская пресса.

Напомним, что 52-летний специалист пропустил почти две недели из-за ДТП с кабаном во время рождественского отпуска.

Таким образом, Марселино будет руководить "Валенсией" с бровки в сегодняшнем матче против "Жироны".

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