Наставник "Валенсии" назвал фаворита Примеры

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказал своё мнение насчёт чемпионской гонки в испанской Примере.

"Состав "Реала" стал хуже по сравнению с прошлым сезоном. Они стали слабее. Думаю, "Барселону" можно считать фаворитом. Хотя сложно что-то оценивать, когда есть столько вероятностей. "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Севилья" в течение нескольких лет борются за высокие места" - приводит слова Марселино Sport.es.

Отметим, что "Валенсия" по итогам 14 туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. От лидирующей "Барселоны" "летучие мыши" отстают на 5 пунктов.

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