Наставник "Валенсии" назвал фаворита Примеры

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Наставник "Валенсии" назвал фаворита Примеры

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказал своё мнение насчёт чемпионской гонки в испанской Примере.

"Состав "Реала" стал хуже по сравнению с прошлым сезоном. Они стали слабее. Думаю, "Барселону" можно считать фаворитом. Хотя сложно что-то оценивать, когда есть столько вероятностей. "Барселона", "Реал", "Атлетико" и "Севилья" в течение нескольких лет борются за высокие места" - приводит слова Марселино Sport.es.

Отметим, что "Валенсия" по итогам 14 туров занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своём активе 31 очко. От лидирующей "Барселоны" "летучие мыши" отстают на 5 пунктов. 

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2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
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