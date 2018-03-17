Наставник "Валенсии" поставил Кондогбию выше Погба

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Наставник "Валенсии" поставил Кондогбию выше Погба

Наставник "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль подверг сравнению своего хавбека Жоффрея Кондогбию и полузащитника "МЮ" Поля Погба.

"Жоффрей провел множество качественных игр в этом сезоне. Это ключевой игрок для нас. Наверное, он сильнее Погба - достаточно посмотреть, насколько слабее Поль провел свои матчи против "Севильи" - приводит слова Тораля Goal.com.

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