Наставник "Валенсии" прокомментировал интерес "Реала" к Родриго

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Наставник "Валенсии" прокомментировал интерес "Реала" к РодригоГлавный тренер "ВаленсииМарселино Гарсия Тораль прокомментировал интерес мадридского "Реала" к форварду своей команды Родриго.

"Наша идея состоит в том, чтобы начать сезон с Родриго в составе. Всем известно, что есть сумма отступных за него, и если какой-то клуб хочет его подписать, они должны заплатить эту сумму. Что мы будем делать, если появится потенциальный покупатель, а сам игрок захочет уйтиЯ не слишком переживаю по этому поводу. Если это случится, я не буду иметь возможности изменить ситуацию", - цитирует наставника "летучих мышей" Le 10 Sport.

Напомним, "Валенсия" поразила "Реал" ценой на Родриго. | soccernews.ru

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