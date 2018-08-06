Наставник "Валенсии" прокомментировал интерес "Реала" к Родриго

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль прокомментировал интерес мадридского "Реала" к форварду своей команды Родриго.

" Наша идея состоит в том, чтобы начать сезон с Родриго в составе. Всем известно, что есть сумма отступных за него, и если какой-то клуб хочет его подписать, они должны заплатить эту сумму. Что мы будем делать, если появится потенциальный покупатель, а сам игрок захочет уйти ? Я не слишком переживаю по этому поводу. Если это случится, я не буду иметь возможности изменить ситуацию ", - цитирует наставника "летучих мышей" Le 10 Sport.

Напомним, "Валенсия" поразила "Реал" ценой на Родриго. | soccernews.ru