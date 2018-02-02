Наставник "Валенсии" прокомментировал поражение от "Барселоны"
Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль поделился мыслями после первого полуфинального матча Кубка Испании против "Барселоны".
"Результат матча конечно отрицательный. Однако нам нужно отдать должное за то, как мы боролись. Соперник крайне тяжёлый, но судьба противостояния ещё не решена. В ответном поединке мы будем биться изо всех сил. Наш выход в финал кажется невозможным, но мы постараемся стать героями. Домашний стадион нам поможет.
В первом тайме "Барселона" проверяла нас на прочность, но, несмотря на то, что мы всё же позволили им создать один момент, в обороне играли почти идеально. Чтобы сдержать такую команду во главе с Месси, нужно проделать огромную работу. По-моему, "Барселона" только дважды в сезоне не смогла забить в гостях. Надеюсь, ответный матч с нами станет для неё третьим" - приводит слова Марселино Marca.
Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Валенсия". | http://soccernews.ru
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