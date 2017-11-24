Наставник "Валенсии" пропустит матч с "Барселоной"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, такое наказание наложено на наставника за его критику в адрес арбитра в матче 12-го тура против "Эспаньола" (2:0), которая привела к удалению.

Таким образом Марселино придется находиться на трибунах в ближайших матчах с "Барселоной" и "Хетафе".

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