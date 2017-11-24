Наставник "Валенсии" собирается обыграть "Барселону"

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль высказался в преддверии матча 13-го тура Примеры против "Барселоны".

"Мы можем обыграть "Барселону". Именно это мы и собираемся сделать. У нас нет никакой другой цели - только предстоящий матч. Нам нужно разделять эйфорию, которую испытывают наши болельщики, и цели команды. Я чувствую сдержанность и понимание того, что стать чемпионами будет очень сложно, потому что нам нужно обойти два суперклуба" - цитирует Марселино AS.

Напомним, что матч "Валенсия" – "Барселона" состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

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