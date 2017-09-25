Наставник "Валенсии" травмировался, празднуя гол своей команды

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Наставник "Валенсии" травмировался, празднуя гол своей команды

Главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль травмировался, празднуя победный гол своей команды в матче шестого тура испанской Примеры против "Реал Сосьедада".

Как сообщает AS, у 52-летнего специалиста диагностировано повреждение задней поверхности бедра.

"Если травмы буду получать только я, то это не проблема. Мне же не выходить на поле. Я сильно потянул мышцу и теперь немного хромаю. Нужно лучше контролировать себя" - сказал наставник "летучих мышей".

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