Наставник "Валенсии" высказался о расистском скандале в матче с "Кадисом"

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Наставник "Валенсии" высказался о расистском скандале в матче с "Кадисом"Фото: Твиттер @valenciacf 
Главный тренер "Валенсии" Хави Грасия дал комментарий касательно неприятного инцидента, произошедшего во время матча 29-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (1:2).

На 30-й минуте встречи между французским защитником "Валенсии" Муктаром Диакаби и испанским защитником "Кадиса" Хуаном Калой произошла словесная перепалка. По версии Диакаби, причиной стали расистские оскорбления. Протестуя против такого поведения, "летучие мыши" покинули поле. 

"Диакаби был потрясен тем, что случилось. Его неоднократно оскорбили. Когда он рассказал нам об этом, то мы объявили судье, что не будем продолжить игру.

В раздевалке нам сообщили, что к клубу могут применить серьезные санкции. Сам Дикаби заявил, что мы должны продолжить матч.

Судья ничего не слышал на поле. Сам я не могу сказать, в какой именно момент это произошло. Но мы осуждаем любые проявления расизма", — приводит слова Гарсии Marca.

Матч возобновился только спустя 25 минут.

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