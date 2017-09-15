Наставник "Вардара": "Не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы"

Теги вардарзенит санкт-петербургартём дзюбаалександр кокорин

Наставник "Вардара": "Не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы"Главный тренер македонского "Вардара" Чедомир Яневски объяснил поражение своей команды питерскому "Зениту" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как "Зенит", вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы", - цитирует наставника "Вардара" sportski.mk.

Напомним, "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0. | soccernews.ru

комментарии
Виктор

НЕ НАШЛИ РЕШЕНИЯ??? С Палыча берите ПРИМЕР! Вот кто нашел решение со многими неизвестными и не проиграл, хотя и не выиграл. Ничья, равносильна маленькой, но победе! Одно очко, дорогого СТОИТ и Палыч за ценой не постоял. Сумел мобилизовать команду и выстоять против сильного соперника. При том ОГРАНИЧЕННОМ игровом ресурсе, Палыч ВЫЖАЛ максимум. С чем мы его и ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Учитесь у Палыча мастерски водить, ставить и парковать автобус у своих ВОРОТ и не позволять сопернику хозяйничать в штрафной Локомотива!

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