Наставник "Вардара": "Не нашли решения против великолепных Кокорина и Дзюбы"

Главный тренер македонского "Вардара" Чедомир Яневски объяснил поражение своей команды питерскому "Зениту" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"Когда вы пропускаете гол уже после пяти минут игры с такой командой, как "Зенит", вернуться в игру сложно. Это был не наш день. Нам не удалось показать свою игру, мы быстро пропустили второй гол. Не нашли решение против великолепных Кокорина и Дзюбы", - цитирует наставника "Вардара" sportski.mk.

Напомним, "Зенит" разгромил "Вардар" со счетом 5:0. | soccernews.ru