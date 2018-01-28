Наставник "Вест Бромвича" недоволен системой видеоповторов

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Наставник "Вест Бромвича" недоволен системой видеоповторов

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью подверг критике систему видеоповторов, которая применялась в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Ливерпуля" (3:2). 

"Не думаю, что эта система является тем, что вы бы хотели увидеть в будущем. Арбитр ничего не объяснил нам. Он отменил гол Доусона, который никогда не был бы отменен ни в одном матче. Кроме того, решение принималось четыре минут. Затем падение Салаха разбирали еще пять минут. Можно забыть о высоких скоростях. Игроки были вынуждены разминаться во время пауз, чтобы не получить травму", - приводит слова Пардью BBC.

Не пропустите: "Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор). | http://soccernews.ru

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