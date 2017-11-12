Наставник "Вильярреала" Кальеха: "Предсказываю Вальверде большой успех в "Барселоне"

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Наставник "Вильярреала" Кальеха: "Предсказываю Вальверде большой успех в "Барселоне"Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха высказался о работе своего коллеги Эрнесто Вальверде в каталонской "Барселоне".

"Его работа очень хорошо видна. "Барса" очень хорошо работает. Он немного изменил игру команды при схеме 4-3-3, улучшив игру в обороне. Это является демонстрацией его работы. Я предсказываю Вальверде большой успех", - цитирует 39-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" намерена увеличить сумму отступных за Умтити в три раза. | soccernews.ru

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