Наставник "Вильярреала" Кальеха: "Предсказываю Вальверде большой успех в "Барселоне"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха высказался о работе своего коллеги Эрнесто Вальверде в каталонской "Барселоне".

" Его работа очень хорошо видна. "Барса" очень хорошо работает. Он немного изменил игру команды при схеме 4-3-3, улучшив игру в обороне. Это является демонстрацией его работы. Я предсказываю Вальверде большой успех ", - цитирует 39-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" намерена увеличить сумму отступных за Умтити в три раза. | soccernews.ru