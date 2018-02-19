Наставник "Вольфсбурга" Шмидт ушел в отставку
Наставник "Вольфсбурга" Мартин Шмидт ушел в отставку.
"Мы хотели достичь нашей цели вместе с ним - сохранить прописку в Бундеслиге, но не смогли отговорить его от этого решения. Оно заслуживает уважения, хоть я и должен признать, что этот шаг меня разочаровывает. Мартин был нашим любимым тренером" - заявил спортивный директор клуба Олаф Ребе.
Отметим, что после 23 сыгранных туров "Вольфсбург" находится на 14-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги.
Читайте также: Вот так бы выглядел сегодняшний "Палмейрас", не расставайся он со своими лучшими игроками. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги 24 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Сборная "Вильярреала" всех времен по версии Marca: эти "подводники" могли бы потопить любого
-
Лондонская битва футбольных супертяжей: "Челси" принимает "Барселону"
-
Без шансов для турков? "Бешикташ" едет в гости к непобедимой "Баварии"
-
Will Grigg`s on Fire! "Уиган" выбивает "Манчестер Сити" из Кубка Англии
Лента новостей
-
Фернандеш: "Локомотиву" нужно начать все с нуля"
-
"Тосно" минимально обыграл курский "Авангард"
-
Отец Иньесты: "Было бы неплохо, если бы Андрес отправился в Китай"
-
В контрольном матче "Арсенал" сыграл вничью с "Кайратом"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в переходе Неймара в "Реал"
-
Зидан: "В последнее время дела идут у "Реала" хорошо"
-
Маммана: "Дома "Зенит" всегда должен побеждать"
-
Лэмпард: "Месси - лучший игрок всех времен, "Челси" нужно будет уделить ему особое внимание"
-
Моуринью определился с приоритетным кандидатом на замену Каррику
-
"Реал" заинтересован в подписании ключевого игрока ПСЖ
-
"Реал" опубликовал официальную информацию по травмам Марсело и Модрича
-
"Интер" согласовал переход первого летнего новичка
-
Лучший бомбардир "Атлетика" может не сыграть со "Спартаком"
-
"Генгам" подписал сына Дрогба
-
Ключевой игрок "Ромы" рискует пропустить матч с "Шахтёром"
-
Айант Роуз - новая подруга Лориса Кариуса
-
Дом Коутиньо ограбили
-
Рауш хочет сыграть на ЧМ-2018
-
Зидан оценил шансы Марсело, Крооса и Модрича сыграть с ПСЖ
-
"Вест Бромвич" может уволить главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14