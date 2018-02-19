Наставник "Вольфсбурга" Шмидт ушел в отставку

Наставник "Вольфсбурга" Мартин Шмидт ушел в отставку.

"Мы хотели достичь нашей цели вместе с ним - сохранить прописку в Бундеслиге, но не смогли отговорить его от этого решения. Оно заслуживает уважения, хоть я и должен признать, что этот шаг меня разочаровывает. Мартин был нашим любимым тренером" - заявил спортивный директор клуба Олаф Ребе.

Отметим, что после 23 сыгранных туров "Вольфсбург" находится на 14-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги.

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