Наставник "Янг Бойз": "ЦСКА не машина, но очень хорошо сыгранная машина"

Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер считает, что у его команды есть шансы обыграть ЦСКА в ответном матче четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Скорее всего, ЦСКА не машина, но очень хорошо сыгранная команда. Мы увидели это в Берне, мы это знаем, но постараемся сыграть завтра как можно лучше. Конечно, ЦСКА – фаворит, но мы постараемся сделать всё возможное и не уступить.

Армейцы не так много наступали в Берне, но, помимо Акинфеева, я отлично знаю атакующие способности Дзагоева, Головина, Витиньо, а также защитников Щенникова и Фернандеса. Уверен, в завтрашней игре они будут значительно агрессивнее", - приводят слова Хюттера российские СМИ.

Матч ЦСКА - "Янг Бойз" состоится 23 августа и начнется в 21:45 мск. В первом матче армейцы на выезде победили со счетом 1:0.

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