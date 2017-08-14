Наставник "Янг Бойз" поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА

Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер высказался в преддверии первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"ЦСКА - опытная команда. Мы же видим игру Дзагоева, Акинфеева, Березуцких. Сильные футболисты, которые провели более 100 матчей за свою команду. Для ЦСКА этот матч - тоже своеобразный вызов. Армейцы по своему уровню находятся рядом с киевским "Динамо" и "Шахтёром", которые мы прошли. Наши футболисты должны полностью выложиться на поле, чтобы добиться положительного результата" - сказал Хюттер.

Напомним, что матч "Янг Бойз" - ЦСКА состоится во вторник в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: ЦСКА отправился в Швейцарию на матч с "Янг Бойз". | http://soccernews.ru