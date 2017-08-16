Наставник "Янг Бойз": "У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош"

Главный тренер "Янг Бойз" Адольф Хюттер прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (0:1) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"После сегодняшней игры наши шансы немного упали, но это не значит, что ответную игру проведём менее темпераментно. Результат не соответствует качеству игры, которое мы показали. Я считаю, что мы показали хорошую игру. У нас было много шансов забить гол, но Акинфеев был очень хорош. Однако я, как тренер, горжусь своей командой – прежде всего показанной ею игрой.

Как мы умудрились так пропустить? Это называется автогол. Я думаю, в России он называется так же. Ещё раз хочу сказать, что Акинфеев показал прекрасную игру, и тактика игры в пять защитников принесла ЦСКА плоды. Если бы между защитником и вратарём была лучше коммуникация, этого не произошло бы. Мы очень разочарованы, но наши болельщики сегодня были фантастическими. Они все 90 минут поддерживали нас от всего сердца", - приводят слова Хюттера российские СМИ.

Ответный матч ЦСКА - "Янг Бойз" состоится 23 августа.

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