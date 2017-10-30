Наставник "Жироны": "Победа над "Реалом" навсегда останется в нашей памяти"

Главный тренер "Жироны" Пабло Мачин пообщался с прессой победы над "Реалом" (2:1) в матче чемпионата Испании.

"Эта победа навсегда останется в нашей памяти. Слышал, что новички чемпионата не могли обыграть "Реал" уже 30 лет. Думаю, наша победа была заслуженной. В перерыве я говорил ребятам, что мы можем победить, если продолжим в своем темпе. Мы обыграли победителя Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru