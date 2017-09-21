Наставника загребского "Динамо" избили возле его дома

Теги динамо загреб

Наставника загребского "Динамо" избили возле его дома

В среду вечером неизвестные напали на главного тренера загребского "Динамо" Марио Цвитановича, сообщает хорватская пресса.

Два злоумышленника в масках избили битами 42-летнего специалиста возле его дома.

Цвитанович был госпитализирован. В больнице у наставника "Динамо" диагностировали перелом предплечья.

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