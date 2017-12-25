Наставнику "Бетиса" грозит трёхматчевая дисквалификация
Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен может быть наказан трёхматчевой дисквалификацией и штрафом, сообщает Football Espana.
По сведениям издания, 59-летнему специалисту грозит бан на три игры за его неподобающее поведение в поединке 17-го тура Примеры против "Бетиса".
Напомним, что тогда Сетьен активно предъявлял претензии резервному арбитру, а после удаления долго не хотел уходить на трибуну. | http://soccernews.ru
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