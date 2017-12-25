Наставнику "Бетиса" грозит трёхматчевая дисквалификация

Теги бетисатлетик бильбао

Наставнику "Бетиса" грозит трёхматчевая дисквалификация

Главный тренер "Бетиса" Кике Сетьен может быть наказан трёхматчевой дисквалификацией и штрафом, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 59-летнему специалисту грозит бан на три игры за его неподобающее поведение в поединке 17-го тура Примеры против "Бетиса".

Напомним, что тогда Сетьен активно предъявлял претензии резервному арбитру, а после удаления долго не хотел уходить на трибуну. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Реабилитация или экономия сил: "Манчестер Юнайтед" принимает "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов