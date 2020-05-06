"Настоящая дыра!" Жена Ди Марии ярко раскритиковала Англию



Хорхелина Кардосо, жена аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, подвергла критике Англию, где он ранее выступал за "Манчестер Юнайтед".

"Я не хотела переезжать в Манчестер. Я дружу с бывшей женой Агуэро и мы прилетали к ним в гости. Так вот Манчестер - это настоящая дыра. Когда мы уехали от них, то я сказала Анхелю, что готова к переезду в любую страну, кроме Англии.

Но через год мы переехали именно в Англию. Мне так не нравилось абсолютно все. Их женщины бледные и странные, они все накрашенные как куклы. А я иду им на встречу, с пучком на голове и без макияжа. Еда тоже была ужасная", - приводит слова Кардосо Los Angeles de la Mañana.

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