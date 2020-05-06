"Настоящая дыра!" Жена Ди Марии ярко раскритиковала Англию
Хорхелина Кардосо, жена аргентинского полузащитника ПСЖ Анхеля Ди Марии, подвергла критике Англию, где он ранее выступал за "Манчестер Юнайтед".
"Я не хотела переезжать в Манчестер. Я дружу с бывшей женой Агуэро и мы прилетали к ним в гости. Так вот Манчестер - это настоящая дыра. Когда мы уехали от них, то я сказала Анхелю, что готова к переезду в любую страну, кроме Англии.
Но через год мы переехали именно в Англию. Мне так не нравилось абсолютно все. Их женщины бледные и странные, они все накрашенные как куклы. А я иду им на встречу, с пучком на голове и без макияжа. Еда тоже была ужасная", - приводит слова Кардосо Los Angeles de la Mañana.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18