"Настоящее и будущее". Роналду опубликовал милое фото с сыном

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился фотографиями со своим сыном Криштиану-младшим.

"Настоящее и будущее", - написал Роналду в своем твиттере.

Present and future pic.twitter.com/Cr6z0VNQmI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 30, 2022

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи.

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