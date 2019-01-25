Настроение не самое боевое: Семак рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче со "Спартаком" в рамках Кубка "Матч Премьер".

"Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.

Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со "Спартаком" - лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей - это просто сборы и хорошая тренировка", - сказал Семак.

На данный момент "Зенит" занимает лидирующее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 балла.

Читайте также: "Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса | http://soccernews.ru