Настроение не самое боевое: Семак рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"

Теги зенит санкт-петербургсергей семакспартак москва

Настроение не самое боевое: Семак рассказал об ожиданиях от матча со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал, что думает о матче со "Спартаком" в рамках Кубка "Матч Премьер". 

"Настроение не самое боевое, у нас свои задачи подготовки, и мы не отталкиваемся от соперника. Играют футболисты, лучше готовые в данный момент, и думаем лишь о подготовке, которая нам нужна.

Результат для нас не имеет значения, так как понимаем степень готовности, и игра со "Спартаком" - лишь подготовка к сезону. Как бы игроки ни настраивались на москвичей - это просто сборы и хорошая тренировка", - сказал Семак.

На данный момент "Зенит" занимает лидирующее место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 балла.

Читайте также: "Фенербахче" объявил о переходе защитника "Челси" Мозеса | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"

"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов