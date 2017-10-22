Натали Вебер - жена Мауро Сарате

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Натали Вебер - жена Мауро СаратеСупруга аргентинского форварда английского "Уотфорда" Мауро Сарате, который в настоящее время на правах аренды выступает в "Ан-Насре" (ОАЭ), Натали Вебер достаточно регулярно радует своих поклонников в инстаграме весьма пикантными фото. Вот лишь часть из них.

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