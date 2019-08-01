Натхо близок к возвращению в "Рубин"

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Натхо близок к возвращению в "Рубин"

Полузащитник Бибрас Натхо может вернуться в "Рубин", утверждают российские СМИ.

Сообщается, что 31-летний футболист готов подписать контракт с клубом из Татарстана. Стороны ведут переговоры о возобновлении сотрудничества.

Израильский хавбек выступал за "Рубин" с марта 2010 по декабрь 2013 года, сыграл 147 матчей, забил 31 гол и сделал 36 ассистов.

После ухода из казанской команды Натхо выступал за ПАОК, ЦСКА и "Олимпиакос". Сейчас он является свободным агентом.

Не пропустите: "Зенит" сделал "Рубину" предложение о необычном обмене. | http://soccernews.ru
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