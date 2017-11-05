Натхо: "Хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле"

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Натхо: "Хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле"Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высказался о сегодняшнем московском дерби в рамках 16-го тура Премьер-Лиги, в котором его команда сыграет против "Локомотива".

"Сегодня будет непростой матч, тем более это дерби. Мы боремся с "Локомотивом" в чемпионате, они идут на первом месте, так что победить очень важно. Кроме того, мы хотим сохранить набранный ход после победы в Базеле", - цитирует 29-летнего хавбека официальный твиттер армейцев.

Не пропустите превью к матчу "Локомотив" - ЦСКА. | soccernews.ru

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