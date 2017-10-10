Натхо может стать игроком "Рубина"

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Натхо может стать игроком "Рубина"Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо может стать игроком "Рубина".

29-летний игрок стал одной из трансферных целей казанского клуба.

Напомним, что Натхо играл под руководством казанцев Курбаном Бердыевым с 2010 по 2013 год.

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