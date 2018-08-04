Натхо может вернуться в ЦСКА

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Натхо может вернуться в ЦСКА

Израильский полузащитник Бибрас Натхо может вернуться в ЦСКА.

"Натхо хочет попробовать себя в Европе - в Германии или Испании. Есть и вариант с возвращением в ЦСКА. И клуб, и Бибрас всегда рады сотрудничеству. Не могу сказать, что он точно вернётся, но такая вероятность есть" - сказал дядя футболиста Адам Натхо.

Напомним, что 30-летний хавбек покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона в связи с истечением контракта.

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